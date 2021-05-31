Президент федерации тенниса Франции выступил с заявлением по поводу снятия Осаки с «РГ»

Президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон выступил с заявлением по поводу снятия Наоми Осаки с «Ролан Гаррос».
«Прежде всего нам очень жаль и грустно за Наоми Осаку. Исход того, что Наоми снялась с «Ролан Гаррос», печален. Мы желаем ей всего наилучшего и скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём участия Наоми в нашем турнире в следующем году.
Как и все турниры «Большого шлема», WTA, ATP и ITF, мы по-прежнему заботимся о благополучии всех спортсменов и привержены постоянному улучшению каждого аспекта пребывания игроков на нашем турнире, в том числе включая общение со средствами массовой информации. Мы всегда к этому стремились. Спасибо», — приводит слова Мореттона журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
Мореттон сделал заявление по-французски, затем повторил его по-английски, а после этого ушёл, не отвечая на вопросы журналистов.
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