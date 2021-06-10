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Берреттини — о проигранном четвертьфинале «РГ»: я молод. Не хочу на этом останавливаться

Берреттини — о проигранном четвертьфинале «РГ»: я молод. Не хочу на этом останавливаться
Лидия Шейко
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 5:7 от серба Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Очень горжусь собой, очень горжусь своей командой, тем, чего мы достигли. Я действительно счастлив, но в то же время не хочу останавливаться на достигнутом. Я ещё молод. Это мой второй четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Не хочу на этом останавливаться», — приводит слова 25-летнего Берреттини официальный сайт ATP Tour.

Впервые Берреттини вышел в четвертьфинал «Большого шлема» на Открытом чемпионате США в 2019 году. В итоге на том турнире Маттео дошёл до полуфинала, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах со счётом 6:7, 4:6, 1:6.

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