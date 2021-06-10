Берреттини — о проигранном четвертьфинале «РГ»: я молод. Не хочу на этом останавливаться
Поделиться
Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 5:7 от серба Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Очень горжусь собой, очень горжусь своей командой, тем, чего мы достигли. Я действительно счастлив, но в то же время не хочу останавливаться на достигнутом. Я ещё молод. Это мой второй четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Не хочу на этом останавливаться», — приводит слова 25-летнего Берреттини официальный сайт ATP Tour.
Впервые Берреттини вышел в четвертьфинал «Большого шлема» на Открытом чемпионате США в 2019 году. В итоге на том турнире Маттео дошёл до полуфинала, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах со счётом 6:7, 4:6, 1:6.
Новость по темеДжокович — о Берреттини: очень трудно играть с кем-то вроде него
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
13:01
-
12:58
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:38
-
11:01
-
10:38
-
10:18
-
10:05
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
08:42
-
05:42
-
00:52
- 9 июня 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:12
-
21:31
-
20:41
-
19:33
-
19:04
-
18:35
-
17:29
-
16:49
-
16:16
-
16:04
-
15:21
-
15:02
-
14:18
-
14:04
-
13:38
-
12:59
-
12:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам