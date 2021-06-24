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Камила Джорджи не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Истбурне

Камила Джорджи не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Истбурне
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче первая сеяная Соболенко проиграла 75-й ракетке мира итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:7 (5:7), 6:0, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Соболенко 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Джорджи — 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За право выйти в финал турнира Джорджи поборется с эстонкой Анетт Контавейт.

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла той же Джорджи в первом круге.

Истбурн (ж). 1/4 финала
24 июня 2021, четверг. 14:45 МСК
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		0 6
         
Камила Джорджи
75
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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