Остапенко — о финале с Контавейт: очень приятно, что победитель будет из Прибалтики

Латвийская теннисистка Елена Остапенко перед финальным матчем в Истбурне с эстонкой Анетт Контавейт дала интервью журналистам.

«Вообще-то приятно, что финал проходит между прибалтийскими теннисистками. Мы представляем маленькие страны, но у нас всё равно есть хорошие игроки.

Анетт я знаю ещё с юниорских лет. Мы много играли друг с другом, тренировались вместе, встречались в юниорах и даже в парном разряде. Так что я знаю её довольно хорошо.



Последние пару лет она играет очень хорошо. Я думаю, что завтра будет нелегкий матч. Думаю, у нас будет несколько хороших розыгрышей. Я просто смотрю вперед, это здорово — быть в финале и наслаждаться этим, потому что сезон на травяных кортах очень короткий. Поэтому мне хочется насладиться им и показать всё, на что способна", — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.