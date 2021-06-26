Остапенко — о финале с Контавейт: очень приятно, что победитель будет из Прибалтики

Латвийская теннисистка Елена Остапенко перед финальным матчем в Истбурне с эстонкой Анетт Контавейт дала интервью журналистам.
«Вообще-то приятно, что финал проходит между прибалтийскими теннисистками. Мы представляем маленькие страны, но у нас всё равно есть хорошие игроки.
Анетт я знаю ещё с юниорских лет. Мы много играли друг с другом, тренировались вместе, встречались в юниорах и даже в парном разряде. Так что я знаю её довольно хорошо.
Последние пару лет она играет очень хорошо. Я думаю, что завтра будет нелегкий матч. Думаю, у нас будет несколько хороших розыгрышей. Я просто смотрю вперед, это здорово — быть в финале и наслаждаться этим, потому что сезон на травяных кортах очень короткий. Поэтому мне хочется насладиться им и показать всё, на что способна", — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.
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