Анжелика Кербер: я буду наслаждаться финалом

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер после победы в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге над Петрой Квитовой из Чехии дала интервью журналистам.

«Я действительно боролась до конца и пыталась верить, что смогу выиграть матч, переломив ход третьего сета. Конечно, мне помогла публика, которая создаёт здесь потрясающую атмосферу.

Думаю, для меня было важно победить в таком матче, как этот, потому что в последние несколько месяцев я проигрывала очень напряжённые поединки. Встреча с Петрой показала мне, что я всё ещё способна выигрывать в таких ситуациях.

Я не знаю, когда в последний раз играла шесть сетов за один день. Думаю, это было очень, очень давно. Но физически я чувствую себя хорошо, постараюсь восстановиться к финалу.

Синякова — ещё одна сложная соперница, она хорошо сыграла в полуфинале, и она также провела два матча за один день. Думаю, я выйду на корт, буду агрессивной, буду больше думать о том, что я хочу сделать, постараюсь играть так же, как в полуфинале, и просто наслажусь финалом», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.