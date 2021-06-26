Анжелика Кербер: я буду наслаждаться финалом

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер после победы в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге над Петрой Квитовой из Чехии дала интервью журналистам.
«Я действительно боролась до конца и пыталась верить, что смогу выиграть матч, переломив ход третьего сета. Конечно, мне помогла публика, которая создаёт здесь потрясающую атмосферу.
Думаю, для меня было важно победить в таком матче, как этот, потому что в последние несколько месяцев я проигрывала очень напряжённые поединки. Встреча с Петрой показала мне, что я всё ещё способна выигрывать в таких ситуациях.
Я не знаю, когда в последний раз играла шесть сетов за один день. Думаю, это было очень, очень давно. Но физически я чувствую себя хорошо, постараюсь восстановиться к финалу.
Синякова — ещё одна сложная соперница, она хорошо сыграла в полуфинале, и она также провела два матча за один день. Думаю, я выйду на корт, буду агрессивной, буду больше думать о том, что я хочу сделать, постараюсь играть так же, как в полуфинале, и просто наслажусь финалом», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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