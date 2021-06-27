Павлюченкова осталась в топ-10 чемпионской гонки WTA, Остапенко поднялась на 14 строчек

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 28 июня латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на 14 строчек (25-я позиция), лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова осталась в десятке – 7-е место.

Чемпионская гонка WTA. 28 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2758.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536.

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2440.

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2195.

7 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1899.

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 1886.

9 (9). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.

10 (10). Кори Гауфф (США) — 1765.

...12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1648.

...17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1467.

...28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 982.

...34 (33). Людмила Самсонова (Россия) — 803.

...52 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 550.

...58 (56). Анастасия Потапова (Россия) — 516.

...71 (68). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

...74 (71). Светлана Кузнецова (Россия) — 383.

...88 (87). Варвара Грачёва (Россия) — 288.

...93 (92). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.

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