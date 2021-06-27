Барбора Крейчикова: у людей слишком высокие ожидания от меня

Победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова из Чехии поучаствовала в пресс-конференции перед Уимблдоном.
«После «Ролан Гаррос» я вернулась в Чехию, навестила семью и друзей. Было много сюрпризов, люди хотели увидеть меня, поговорить, получить автограф, фотографию. Со мной такого никогда не случалось. После некоторого перерыва я просто вернулась к тренировкам, так что теперь я здесь.
Мне кажется, что всё будет по-старому. Не думаю, что у меня появилась какая-то дополнительная уверенность. Просто принимаю всё как есть. Очень приятно, что я смогла осуществить свою мечту, но, с другой стороны, есть так много других девушек, которые играют очень хорошо.
Я просто должна спуститься с небес на землю. Должна снова упорно работать, стараться совершенствоваться, потому что если я остановлюсь, то больше не буду достаточно хороша.
Я чувствую, что люди видят меня по-другому. Думаю, у них более высокие ожидания от меня. Но сейчас я чувствую, что мне не стоит больше давить на себя.
Сейчас единственная цель для меня — наслаждаться теннисом, получать удовольствие и просто стараться совершенствоваться каждый раз, когда я выхожу на корт, стараться чему-то научиться», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.
- 28 июня 2021
-
00:38
-
00:26
- 27 июня 2021
-
23:37
-
23:15
-
22:17
-
22:02
-
21:33
-
21:17
-
20:40
-
20:01
-
19:17
-
18:36
-
18:09
-
16:27
-
14:53
-
13:02
-
12:11
-
11:42
-
11:25
-
11:06
-
10:15
-
09:22
-
01:03
- 26 июня 2021
-
22:36
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:25
-
18:29
-
18:16
-
16:00
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
14:54