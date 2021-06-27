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Барбора Крейчикова: у людей слишком высокие ожидания от меня

Барбора Крейчикова: у людей слишком высокие ожидания от меня
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова из Чехии поучаствовала в пресс-конференции перед Уимблдоном.

«После «Ролан Гаррос» я вернулась в Чехию, навестила семью и друзей. Было много сюрпризов, люди хотели увидеть меня, поговорить, получить автограф, фотографию. Со мной такого никогда не случалось. После некоторого перерыва я просто вернулась к тренировкам, так что теперь я здесь.

Мне кажется, что всё будет по-старому. Не думаю, что у меня появилась какая-то дополнительная уверенность. Просто принимаю всё как есть. Очень приятно, что я смогла осуществить свою мечту, но, с другой стороны, есть так много других девушек, которые играют очень хорошо.

Я просто должна спуститься с небес на землю. Должна снова упорно работать, стараться совершенствоваться, потому что если я остановлюсь, то больше не буду достаточно хороша.

Я чувствую, что люди видят меня по-другому. Думаю, у них более высокие ожидания от меня. Но сейчас я чувствую, что мне не стоит больше давить на себя.

Сейчас единственная цель для меня — наслаждаться теннисом, получать удовольствие и просто стараться совершенствоваться каждый раз, когда я выхожу на корт, стараться чему-то научиться», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

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