Медведев: надеюсь, турнир в Санкт-Петербурге всё-таки сможет удержать категорию ATP-500

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, планирует ли выступить на российских турнирах в Москве и Санкт-Петербурге этой осенью.

«Не буду раскрывать все секреты, но, на самом деле, я надеюсь, что Санкт-Петербург всё-таки сможет удержать категорию ATP-500. Особенно учитывая тот факт, что октябрьский турнир в Базеле уже отменили. Если это получится, будет очень круто. Пока трудно сказать, как сложится ситуация с коронавирусом в Питере и Москве. Не ясен до конца и календарь, поскольку на октябрь планируется перенос турнира в Индиан-Уэллсе. Но в принципе российские турниры всегда в моих планах. Кубок Кремля я пропустил только один раз — два года назад, когда у меня был сумасшедший сезон и я чувствовал себя физически неготовым», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».