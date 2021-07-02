Дарья Гаврилова — Анастасии Павлюченковой: красотка!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Уимблдоне под 16-м номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в третий круг. В матче второго раунда первая ракетка России обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:3, 6:3.
«Раунд 3 — в бой», — написала Павлюченкова, добавив эмодзи кулака, ракетки и клубнички.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
На пост россиянки отреагировала австралийская теннисистка Дарья Гаврилова. В комментарии она написала «Красотка!»
В третьем круге Анастасия сыграет с чешкой Каролиной Муховой. В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.
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