Дарья Гаврилова — Анастасии Павлюченковой: красотка!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Уимблдоне под 16-м номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в третий круг. В матче второго раунда первая ракетка России обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:3, 6:3.

«Раунд 3 — в бой», — написала Павлюченкова, добавив эмодзи кулака, ракетки и клубнички.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

На пост россиянки отреагировала австралийская теннисистка Дарья Гаврилова. В комментарии она написала «Красотка!»

В третьем круге Анастасия сыграет с чешкой Каролиной Муховой. В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.