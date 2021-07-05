Борис Беккер: Джокович — уличный боец с обаятельным характером

Немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер дал комментарий по поводу характера Новака Джоковича, а также рассказал, что отличает «Большую тройку» от других игроков.
«Очень важно научиться контролировать свои эмоции и не сдаваться в борьбе до последнего очка. Это то, что есть у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Новак вообще мог бы написать об этом книгу. Мне нравится отношение Джоковича.
Он как уличный боец. Но когда я начал его тренировать, то потратил время на то, чтобы узнать человека, а не игрока. Личность очень отличается от игрока, которого вы видите на корте. Он очень механичен в своих действиях, действует с холодной головой.
Наедине с собой он совсем другой. У него самый обаятельный характер, который только можно найти. Меня всегда интриговало то, как эти две личности могут существовать в одном человеке», — цитирует Беккера Tennis World USA.
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