Барти — о предстоящей игре с Крейчиковой: её теннис — головоломка для меня

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти перед матчем четвёртого круга Уимблдона с победительницей «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой из Чехии пообщалась с журналистами.
«Я много раз играла против неё в парном разряде, но никогда — в одиночном. Это будет новый опыт и новый вызов для нас обеих, и это заставит меня играть в свой лучший теннис.
Мне не терпится попытаться составить общее представление о её теннисе, это немного похоже на головоломку. Честно говоря, я была не в лучшем состоянии для просмотра матчей в Париже и не видела большинства её игр, но перед матчем мы обязательно поговорим об этом с тренером и постараемся поработать над этим», — приводит слова Барти Tennis World USA.
Матч между Крейчиковой и Барти состоится не раньше 15:00 мск.
- 5 июля 2021
-
13:16
-
12:33
-
11:58
-
11:34
-
11:06
-
10:09
-
09:58
-
09:35
-
09:20
-
08:19
-
00:46
-
00:09
- 4 июля 2021
-
23:22
-
23:04
-
22:31
-
21:51
-
21:32
-
21:00
-
20:04
-
19:50
-
18:56
-
18:48
-
18:10
-
17:43
-
17:19
-
17:01
-
16:21
-
16:04
-
15:17
-
14:49
-
14:19
-
13:31
-
12:29
-
11:28
-
11:24