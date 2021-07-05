Барти — о предстоящей игре с Крейчиковой: её теннис — головоломка для меня

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти перед матчем четвёртого круга Уимблдона с победительницей «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой из Чехии пообщалась с журналистами.

«Я много раз играла против неё в парном разряде, но никогда — в одиночном. Это будет новый опыт и новый вызов для нас обеих, и это заставит меня играть в свой лучший теннис.

Мне не терпится попытаться составить общее представление о её теннисе, это немного похоже на головоломку. Честно говоря, я была не в лучшем состоянии для просмотра матчей в Париже и не видела большинства её игр, но перед матчем мы обязательно поговорим об этом с тренером и постараемся поработать над этим», — приводит слова Барти Tennis World USA.

Матч между Крейчиковой и Барти состоится не раньше 15:00 мск.

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