Кафельников и Кержаков поздравили Хачанова с выходом в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов после первого в карьере выхода в четвертьфинал Уимблдона опубликовал в своём «инстаграме» фото с победного матча.
«Всегда верьте в себя», — подписал фотографию Карен.
В матче четвёртого круга турнира Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. За место в полуфинале россиянин сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграм-аккаунте» Карена Хачанова.
Подписчики прокомментировали фото следующим образом.
«Карен, спасибо за эмоции! Хотя добавил мне пару седых волос в 5 сете! Удачи дальше!», «Мои нервы!», «Поздравляю, Карен! Это успех! Устроил ты нам сегодня триллер».
Евгений Кафельников также поздравил Хачанова с победой: «Красавчик! Поздравляю». «Супер! Зверь!» — написал футболист Александр Кержаков.
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