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Барти впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Барти впервые вышла в полуфинал Уимблдона
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Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. В четвертьфинале турнира австралийка обыграла соотечественницу Айлу Томлянович со счётом 6:1, 6:3.

Эшли в третий раз пробилась в полуфинал турниров «Большого шлема». В прошлом году она добралась до 1/2 на Australian Open, а в 2019 выиграла на «Ролан Гаррос». До 2021 её лучшим результатом в Лондоне был 4-й круг.

В полуфинале Уимблдона Барти встретится с немкой Анжеликой Кербер. Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.

Эшли Барти — первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница одного турнира «Большого шлема» в парном разряде.

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