Борис Беккер рассказал, что может помешать Новаку Джоковичу взять титул на Уимблдоне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о перспективах серба Новака Джоковича на текущем Уимблдоне.

«Новаку Джоковичу будет непросто с ходу выиграть Уимблдон. Некоторые игроки, которые остались в розыгрыше, недооценены, к тому же у Новака есть ещё один соперник, о котором не следует забывать, — это давление. Чем ближе он будет подходить к финалу и, соответственно, завоеванию 20-го титула на турнире «Большого шлема», тем больше оно будет расти. В такой ситуации поддерживать психологическую стабильность очень непросто. Джокович не рассматривает победу на этом Уимблдоне как гарантию других успехов, уверяю вас, и никто другой не должен зацикливаться на этом», — приводит слова Беккера Tennis World USA.