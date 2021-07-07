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Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона обыграл венгерского спортсмена Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4, 6:4 и вышел в полуфинал турнира.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. За всю игру серб исполнил 4 эйса, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. За всё противостояние его соперник из Венгрии 5 раз подал навылет, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Денис Шаповалов (Канада). Точные дата и время проведения поединка будут оглашены позднее.

Джокович — действующий победитель Уимблдона. Он выигрывал турнир пять раз — в 2011, 2014-2015, 2018-2019 годах. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 15:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 4    
             
Мартон Фучович
48
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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