Беккер: не хочу, чтобы последний сет Федерера на Уимблдоне был проигран со счётом 0:6

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о разгромном поражении Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона. 39-летний швейцарец со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6 проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.

«Случилось то, чего мы никогда не ожидали от Федерера на Центральном корте. Для него это поражение точно не является мелочью, не знаю, увидим ли мы этого великого человека здесь снова. Да, ошибаться — это нормально, но он — перфекционист. Некоторые ошибки бывают фатальными.

Роджер совершенно не рассчитывал на такую скорость. Ничего страшного не случилось бы, если бы он так не успевал на протяжении нескольких геймов, но это распространилось на весь матч. Мы можем только гадать, что с ним произошло, но, очевидно, понимаем, что время не щадит ни мужчин, ни женщин.

Хочу ли я, чтобы Федерер вернулся на Уимблдон? Да, я надеюсь на это. Не хочу, чтобы его последний сет на Уимблдоне был проигран со счётом 0:6», — приводит слова Беккера Metro.