Маттео Берреттини: надеюсь, что в воскресенье в Лондоне будут две победы итальянцев

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился эмоциями в связи с выходом в полуфинал Уимблдона.

«Сейчас всё просто безумно. Я действительно надеюсь, что в воскресенье в Лондоне будут две победы итальянцев — это будет такой исторический день (11 июля сборная Италия по футболу будет играть в финале чемпионата Европы. — Прим. „Чемпионата“). Я очень, очень горжусь, ведь прошёл 61 год с тех пор, как итальянский теннисист был в полуфинале Уимблдона (Николя Пьетранджели, которому сейчас 87 лет, проиграл австралийцу Роду Лейверу в пяти сетах. — Прим. „Чемпионата“). Моему отцу в этом году исполнится 59 лет. Значит мой отец тогда даже не родился! Я сделал действительно прекрасную вещь. Я постараюсь не останавливаться на достигнутом. Это пишется история тенниса, и это делаю я. Отлично!» — приводит слова Берреттини Daily Express.

В полуфинале Маттео Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который в 1/4 финала обыграл Роджера Федерера.