«Им очень нужен титул». Чесноков — о выходе пары Кудерметова/Веснина в финал Уимблдона

Победитель двух турниров серии «Мастерс», тренер Андрей Чесноков прокомментировал выход в финал Уимблдона в парном разряде российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Елены Весниной.

В полуфинале Кудерметова и Веснина обыграли Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сэндерс из Австралии со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

«Наши девушки сегодня большие молодцы. Они выдают уже третий фантастический матч подряд. Первые сеяные уже вне игры, они выбили их. Надеюсь, что эмоции на финал остались, потому что очень сложно на зубах столько матчей вырывать. Финал будет очень тяжёлым. У Се Шувэй слабенькая подача, но неприятная, кручёная. Посмотрим, справятся ли наши девочки, будем болеть за них! Им очень нужен титул, он воодушевит их», — приводят слова Чеснокова «Известия».

В финальном матче российская пара встретится с Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия).