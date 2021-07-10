Ястремская: следить за туром, не имея возможности выступать, — худшее чувство

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которую в конце июня признали невиновной по делу об употреблении допинга, поделилась эмоциями, связанными с возвращением в тур.

«Я очень счастлива и взволнована в связи со своим возвращением в тур. Я давно не играла и жажду выступать, соскучилась по возможности соревноваться и играть против сильнейших теннисисток мира. Я никогда не воспринимала это как должное, но следить за туром, не имея возможности выступать, — это худшее чувство. Решение трибунала стало для меня облегчением. Я была уверена, что так и будет, но всё равно чувствовала большое давление. Так что я очень счастлива и рада, что снова могу играть.

Всё это время я практически каждый день тренировалась с моим тренером, Яном Похтером. Он оказал мне потрясающую поддержку, и моя семья тоже всё это время была со мной. Они меня поддерживали, как и другие близкие люди: мой агент, мои болельщики. Я хочу вновь доказать, что заслуживаю здесь находиться. Я много тренировалась в этот период, готова вернуться, играть и побеждать. Сегодня это всё, что имеет для меня значение», — приводит слова Ястремской Tennis.com.

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