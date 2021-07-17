Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер
Роджер Федерер заслужил право уйти на тех условиях, которые ему нравятся. Он был самым популярным игроком в истории и поднял интерес к теннису во всём мире на новую высоту, дав игре больше, чем кто-либо до него.
Я полагаю, что первоначально он думал о том, чтобы продолжать играть до следующего года, но теперь я сомневаюсь, что это так.
Роджер и Рафа подпитывали друг друга, поэтому будет интересно посмотреть, повлияло ли это на испанца, когда он вернется в следующем месяце в Вашингтон. Они оба понимают, что игроки, которые примерно на десять лет моложе их, становятся с каждым днём всё лучше — сейчас лидирует Новак, а затем на вершину будет претендовать довольно большая стая преследователей», — написал Беккер в своей колонке в Daily Mail.
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