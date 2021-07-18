Борис Беккер: Джокович – последний выживший из тех, кого мы называем «Большой четвёркой»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о будущем представителей «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Новака Джоковича.

«Факт заключается в том, что Джокович – последний человек, оставшийся в живых из тех, кого мы привыкли называть «Большой четвёркой». Остальной тройке — Энди поместим за скобки — есть над чем поразмыслить. Нас действительно ждёт смена поколений.

В случае с Энди я бы поступил так – сыграл бы как можно больше до Рождества, а затем подвёл итоги. Когда он проведёт последовательную серию турниров, то точно поймёт, на каком уровне находится. Потому что целостное представление о форме создаётся одним-единственным способом – через матчи. Конечно, при условии, что его здоровье позволяет играть чаще. К концу этого сезона он должен понять, хочет ли продолжать карьеру.

Наблюдать за тем, как уходят великие чемпионы – своего рода меланхолия. Также интересно смотреть, как расцветают молодые игроки. Однако можно сказать точно, что это – часть естественного процесса, которого невозможно избежать», — приводит слова Беккера Tennis Head.