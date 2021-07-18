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Беккер: Джокович хочет, чтобы его не только уважали, но и любили. Это нормально

Беккер: Джокович хочет, чтобы его не только уважали, но и любили. Это нормально
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о том, что первая ракетка мира серб Новак Джокович болезненно воспринимает перевес внимания болельщиков в сторону его соперников. Отметим, что Беккер являлся личным тренером Джоковича с 2013 по 2016 год.

«Я считаю это нормально, когда человек, давно выступающий на высочайшем уровне, хочет, чтобы его не только уважали, но и любили. Хотя это не должно быть главной заботой Джоковича, он – №1, лучший в мире, но зачастую именно аутсайдер получает поддержку.

На Уимблдоне толпа чаще всего настроена против Новака, и он считает это проявлением неуважения к себе. Я несколько раз пытался объяснить ему, что это не говорит, что зрители против него, это лишь поддержка проигрывающего», — приводит слова Беккера Tennis Head.

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