Беккер: Джокович хочет, чтобы его не только уважали, но и любили. Это нормально

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о том, что первая ракетка мира серб Новак Джокович болезненно воспринимает перевес внимания болельщиков в сторону его соперников. Отметим, что Беккер являлся личным тренером Джоковича с 2013 по 2016 год.
«Я считаю это нормально, когда человек, давно выступающий на высочайшем уровне, хочет, чтобы его не только уважали, но и любили. Хотя это не должно быть главной заботой Джоковича, он – №1, лучший в мире, но зачастую именно аутсайдер получает поддержку.
На Уимблдоне толпа чаще всего настроена против Новака, и он считает это проявлением неуважения к себе. Я несколько раз пытался объяснить ему, что это не говорит, что зрители против него, это лишь поддержка проигрывающего», — приводит слова Беккера Tennis Head.
- 18 июля 2021
-
16:06
-
15:58
-
15:33
-
14:05
-
14:04
-
13:33
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:43
-
09:59
-
09:45
-
09:24
- 17 июля 2021
-
23:15
-
23:06
-
22:25
-
21:21
-
21:14
-
20:51
-
20:37
-
20:04
-
19:50
-
18:52
-
18:21
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
15:43
-
15:35
-
15:17
-
15:14
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
12:44