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Джокович: могу назвать Наоми Осаку большой теннисисткой

Джокович: могу назвать Наоми Осаку большой теннисисткой
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал про выступление японской спортсменки Наоми Осаки на Олимпийских играх в Токио.

«Я могу назвать Наоми Осаку большой теннисисткой. Конечно, она будет играть на родном корте без поддержки толпы, поэтому условия для неё не будут идеальными, но это всё равно самое лучшее, что могло с ней произойти», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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