Двукратный чемпион Олимпийских игр Энди Маррей снялся с одиночного турнира ОИ-2020

34-летний британский теннисист Энди Маррей, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, снялся с одиночного турнира ОИ-2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает NBC Olympics.
Причиной снятия для прославленного теннисиста послужила травма четырёхглавой мышцы бедра. При этом, отмечается, что Маррей продолжит соревнования в парном разряде в паре с другим британцем — Джо Сэлисбери.
«Я действительно разочарован тем, что мне пришлось отказаться, но медицинский персонал посоветовал мне не участвовать в обоих соревнованиях, поэтому я принял трудное решение отказаться от одиночных игр и сосредоточиться на игре в парном разряде с Джо», — так прокомментировал своё решение Маррей.
В сетке одиночного разряда Энди Маррея заменит представитель Австралии – Макс Перселл.
Венгр Мартон Фучович снялся из-за травмы правого плеча. Его заменил австралиец Люк Савилл.
- 25 июля 2021
-
07:06
-
06:54
-
06:49
-
00:41
- 24 июля 2021
-
23:39
-
20:27
-
20:25
-
17:37
-
17:25
-
17:11
-
14:52
-
14:12
-
13:46
-
11:47
-
11:33
-
11:01
-
10:50
-
09:23
-
09:23
-
09:19
-
08:16
-
06:24
- 23 июля 2021
-
21:26
-
20:51
-
17:48
-
15:57
-
15:30
-
14:03
-
13:34
-
11:49
-
10:18
-
09:32
-
06:55
-
00:09
- 22 июля 2021
-
20:59