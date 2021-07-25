Двукратный чемпион Олимпийских игр Энди Маррей снялся с одиночного турнира ОИ-2020

34-летний британский теннисист Энди Маррей, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, снялся с одиночного турнира ОИ-2020 в Токио (Япония). Об этом сообщает NBC Olympics.

Причиной снятия для прославленного теннисиста послужила травма четырёхглавой мышцы бедра. При этом, отмечается, что Маррей продолжит соревнования в парном разряде в паре с другим британцем — Джо Сэлисбери.

«Я действительно разочарован тем, что мне пришлось отказаться, но медицинский персонал посоветовал мне не участвовать в обоих соревнованиях, поэтому я принял трудное решение отказаться от одиночных игр и сосредоточиться на игре в парном разряде с Джо», — так прокомментировал своё решение Маррей.

В сетке одиночного разряда Энди Маррея заменит представитель Австралии – Макс Перселл.

Венгр Мартон Фучович снялся из-за травмы правого плеча. Его заменил австралиец Люк Савилл.