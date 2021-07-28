Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал Олимпиады-2020 в миксте

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу на старте Олимпийских игр в Токио в миксте. В первом круге он в дуэте с Еленой Весниной обыграл французскую пару Кристина Младенович / Николя Маю со счётом 6:4, 6:2.

«Матч был напряжённый, тяжёлая пара, но у нас всё получилось, как думали. Как можно играть по два матча в день после 30? Очень тяжело, да ещё и с таким давлением. Я беру на себя то, что могу, но Елена играет очень хорошо. Мы готовились к Олимпийским играм, но не конкретно к миксту, а в целом», — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.