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Червиченко: провокация журналиста могла сыграть роль в вылете Медведева с ОИ. Такое давит

Червиченко: провокация журналиста могла сыграть роль в вылете Медведева с ОИ. Такое давит
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение теннисиста Даниила Медведева в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

«После матча Медведева настроение испортилось коренным образом. Думал, что Даня пройдёт в полуфинал. Обидно. Всё-таки испанцы более подготовлены к жаре, а нашего спортсмена измучил вчерашний матч с Фоньини. Видимо, в этом режиме сложно собраться… Я сам играю и, когда на тебя давит жара, ты пытаешься и хочешь играть, но организм просто не слушается.

Почему поражение Медведева неожиданное? Было понятно, что Даня не в лучших кондициях: постоянно жалуется на жару и вызывает медиков. Слышали реплику Медведева? Когда он сказал, что Карреньо-Буста никогда в жизни так не играл? Испанец действительно сегодня отлично выступил.

Медведев перегрузил себя ментально: постоянно нервничал. У него не шли первые подачи, а игра у сетки — это старая проблема. Стоит отметить традиционные ошибки, когда Даня подрезает укороченные, играет под заднюю и не попадает — такие моменты и решили исход поединка.

Провокация иностранного журналиста точно не добавила хорошего настроения. Вы же видите, что это подготовленная ситуация — об этом и пловчиха Ефимова рассказывала. Ничего с этим не сделаешь. Допускаю, что провокация сыграла свою роль — в любом случае такое ментально давит. Мы понимаем, что это спланированная акция наших недругов — для них все методы хороши. Пусть они рассказывают сами себе сказки про допинг и мошенничество. Главные мошенники и пожиратели допинга — это англосаксонские команды. Посмотрите на их гимнастов или на братьев Уильямс...», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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