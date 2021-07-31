Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх-2020

Первая ракетка мира сербский теннисит Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), где должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович. Таким образом, бронзовые медали без борьбы достанутся австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс.

Отметим, что ранее Джокович (1) уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6) в борьбе за бронзовую медаль Игр в одиночном разряде. Встреча продлилась почти 3 часа и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу испанца.

Золото Олимпиады-2020 в миксте разыграют российские теннисисты: Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв. Их противостояние пройдёт завтра, 1 августа.

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