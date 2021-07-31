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Новак Джокович выкинул одну ракетку на трибуны и сломал другую в матче за бронзу Олимпиады-2021

Новак Джокович выкинул одну ракетку на трибуны и сломал другую в матче за бронзу ОИ-2020
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сумел сдержать эмоций в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

В начале третьего сета Джокович на эмоциях выкинул теннисную ракетку на пустые трибуны. Позднее, уступая 0:3 по геймам, при смене сторон титулованный серб разбил ракетку о сетку. Отметим, судья на вышке вынес Джоковичу предупреждение только за разбитую ракетку, чем вызвал недоумение Бусты.

Золото Игр-2020 в одиночном разряде разыграют россиянин Карен Хачанов (12) и немец Александр Зверев (4).

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