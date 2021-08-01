Рублёв: финал с такой концовкой — это фильм, который останется в нашей памяти на всю жизнь

Олимпийские чемпионы по теннису в миксте Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова прокомментировали свою победу.
«Это счастье! Сейчас у меня очень много эмоций. Я сто процентов завтра буду осознавать уже по-другому. Это детская мечта, которая сбылась. Конечно, в одиночке это более значимо, но это тоже золотая медаль. Мы олимпийские чемпионы! Это нереально круто!» — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата».
«Получился исторический финал. Нельзя было придумать более хороший сценарий для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — это фильм, который останется в нашей памяти на всю жизнь. Мы выиграли в такой концовке, это не описать словами… В этот момент пролетает вся жизнь: как ты рос, тренировался, смотрел за другими спортсменами на Олимпийских играх. И сейчас это случилось с нами. Это что-то невероятное. Эйфория», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».
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