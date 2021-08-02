Чемпион ОИ-2020 Рублёв объяснил свои слова про «лузеров, играющих в миксте»

Российский теннисист Андрей Рублёв дал объяснение своей фразе про «лузеров, играющих в миксте», которую он произнёс во время выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Отличное настроение! Не устал после перелёта — всё хорошо. Что касается дальнейших планов, Америка уже в среду. Буду готов — никаких проблем. Слова про лузеров? Это больше было в шутку. Я очень рад, что всё так сложилось. Потихоньку осознаю, что являюсь олимпийским чемпионом», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.