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Павлюченкова — о брате: он всегда говорил, что мне просто нужно больше верить в себя

Павлюченкова — о брате: он всегда говорил, что мне просто нужно больше верить в себя
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, завоевавшая олимпийское золото в миксте вместе с Андреем Рублёвым, рассказала о роли старшего брата Александра в своих успехах.

«Мы всегда были на связи, он всегда смотрел мои матчи, но в этом году, после Австралии (где Павлюченкова проиграла будущей чемпионке Наоми Осаке в первом раунде. — Прим. «Чемпионата»), я подумала, что ладно, почему бы и нет, позвоню своему брату. Я позвонил ему и сказала: «Эй, послушай, я еду в Санкт-Петербург, ты не поможешь мне там неделю?» После этого он стал работать со мной и всегда верил в меня. Он всегда говорил: «Ты играешь так хорошо, что тебе просто нужно больше верить в себя». Мне нравится с ним работать. Просто раньше он хотел перезапустить свою карьеру, мы оба были моложе, возможно, были какие-то нестыковки. Но сейчас мы повзрослели. Он очень лёгкий в общении вне корта. Также мне нравится, как он видит и понимает теннис и как он играет.

Когда мы разговаривали в Санкт-Петербурге, думаю, я была 41-й в рейтинге, поэтому моей личной целью было то, что я хотела попасть на Олимпийские игры. Прямо сейчас я уже в топ-20. Даже несмотря на все результаты, я знаю, что могу многое улучшить. Но главная цель — быть здоровой.

Когда я нахожусь на корте, я смотрю в ложу и вижу там свою команду, прежде всего я вижу своего тренера, своего физиотерапевта и людей, которые работают на меня и мою команду – мы работаем вместе для достижения наших целей. Я никогда не думаю, что это мой брат, это мой папа, это моя мама, мои друзья, это не так. Я смотрю на него как на своего тренера. И мы раньше работали, когда я была юниоркой, а также мой папа меня тренировал, моя семья всегда была вовлечена в процесс, вот почему я всегда говорю, что без них меня бы здесь не было. Наверное, многие люди не знают, но брат всегда был рядом, всю карьеру юниора я была с ним», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.

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