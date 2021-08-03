Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо — о Джоковиче на US Open: я бы хотел, чтобы победил кто-то другой, желательно я

Тиафо — о Джоковиче на US Open: я бы хотел, чтобы победил кто-то другой, желательно я
Аудио-версия:
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о возможности серба Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем» в случае победы на Открытом чемпионате США.

«Этот парень особенный. Он может играть на всех поверхностях, он так хорошо двигается, его подача стала намного лучше. Психологически он самый крепкий в мире. Возможно, у него нет лучшего форхенда, бэкхенда или чего-то ещё, просто ментально он очень, очень хорош. По мере того, как вы повышаете свой уровень, он будет продолжать повышать свой. Он отправляется на территории, куда мало кто хочет соваться. У него всегда найдётся для тебя ответ. Он на грани достижения чего-то безумно особенного. Как бы мне ни нравилось видеть величие, я бы хотел, чтобы оно прекратилось, победил кто-то другой, предпочтительно я. Посмотрим, как всё сложится в конце концов», — приводит слова Тиафо ATP Tour.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Надаль — о Джоковиче: он выиграл три мэйджора в 2021-м. Конечно, он фаворит и на US Open
Новость по теме
Фрэнсис Тиафо — о турнире в Вашингтоне: невероятно, что Надаль приехал сюда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021