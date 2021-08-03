Тиафо — о Джоковиче на US Open: я бы хотел, чтобы победил кто-то другой, желательно я

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о возможности серба Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем» в случае победы на Открытом чемпионате США.
«Этот парень особенный. Он может играть на всех поверхностях, он так хорошо двигается, его подача стала намного лучше. Психологически он самый крепкий в мире. Возможно, у него нет лучшего форхенда, бэкхенда или чего-то ещё, просто ментально он очень, очень хорош. По мере того, как вы повышаете свой уровень, он будет продолжать повышать свой. Он отправляется на территории, куда мало кто хочет соваться. У него всегда найдётся для тебя ответ. Он на грани достижения чего-то безумно особенного. Как бы мне ни нравилось видеть величие, я бы хотел, чтобы оно прекратилось, победил кто-то другой, предпочтительно я. Посмотрим, как всё сложится в конце концов», — приводит слова Тиафо ATP Tour.
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