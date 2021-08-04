Оже-Альяссим — о выходе в третий круг турнира в Вашингтоне: я выиграл немного уродливо
Поделиться
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга он оказался сильнее итальянца Андреаса Сеппи. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу канадца.
«Хорошо, что я смог копнуть поглубже и найти способ выиграть не слишком красиво, немного уродливо в каком-то смысле и вернуться в игру после действительно неудачного первого сета, отыграться и выиграть матч. Хорошо, что я могу выигрывать матчи также и подобным образом. А не только играя в свой лучший теннис и в двух сетах», — приводит слова Оже-Альяссима АТР Тour.
За выход в 1/4 финала Оже-Альяссим сразится с представителем США Дженсоном Бруксби.
Вашингтон (м). 2-й круг
03 августа 2021, вторник. 23:55 МСК
88
Андреас Сеппи
А. Сеппи
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
15
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
- 4 августа 2021
-
12:57
-
10:45
-
09:36
-
08:23
-
01:07
- 3 августа 2021
-
23:59
-
16:06
-
13:32
-
10:52
-
01:00
-
00:33
- 2 августа 2021
-
21:59
-
19:30
-
18:54
-
18:45
-
17:00
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
07:54
-
06:45
-
06:40
-
06:09
-
06:05
-
05:03
-
00:49
-
00:38
-
00:03
- 1 августа 2021
-
23:40
-
20:33
-
19:18
-
19:10
-
19:01
-
18:40
-
18:30
Партнерский контент