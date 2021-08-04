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Оже-Альяссим — о выходе в третий круг турнира в Вашингтоне: я выиграл немного уродливо

Оже-Альяссим — о выходе в третий круг турнира в Вашингтоне: я выиграл немного уродливо
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга он оказался сильнее итальянца Андреаса Сеппи. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу канадца.

«Хорошо, что я смог копнуть поглубже и найти способ выиграть не слишком красиво, немного уродливо в каком-то смысле и вернуться в игру после действительно неудачного первого сета, отыграться и выиграть матч. Хорошо, что я могу выигрывать матчи также и подобным образом. А не только играя в свой лучший теннис и в двух сетах», — приводит слова Оже-Альяссима АТР Тour.

За выход в 1/4 финала Оже-Альяссим сразится с представителем США Дженсоном Бруксби.

Вашингтон (м). 2-й круг
03 августа 2021, вторник. 23:55 МСК
Андреас Сеппи
88
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
2 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
15
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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