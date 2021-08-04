Оже-Альяссим — о выходе в третий круг турнира в Вашингтоне: я выиграл немного уродливо

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга он оказался сильнее итальянца Андреаса Сеппи. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу канадца.

«Хорошо, что я смог копнуть поглубже и найти способ выиграть не слишком красиво, немного уродливо в каком-то смысле и вернуться в игру после действительно неудачного первого сета, отыграться и выиграть матч. Хорошо, что я могу выигрывать матчи также и подобным образом. А не только играя в свой лучший теннис и в двух сетах», — приводит слова Оже-Альяссима АТР Тour.

За выход в 1/4 финала Оже-Альяссим сразится с представителем США Дженсоном Бруксби.