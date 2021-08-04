Даяна Ястремская на полиграфе доказала, что допинг попал в её организм после секса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская доказала, что не употребляла допинг сознательно, сообщается в полном 34-страничном тексте решения независимого трибунала, опубликованном на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
В документе сообщается, что Ястремская прошла тест на полиграфе, результаты которого на 99% подтвердили, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг. Ястремская уверила трибунал, что запрещённое вещество местеролон попало в её организм в результате физического контакта с бойфрендом. О том, что её партнёр принимал препарат, теннисистка не знала.
Ястремская и её бойфренд подтвердили трибуналу, что занимались сексом накануне того дня, когда теннисистка сдала допинг-пробу, показавшую присутствие запрещённого препарата в организме. Добавим, что концентрация местеролона в организме спортсменки была низкой, тест волос дал отрицательный результат.
Напомним, Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. 22 июня независимый трибунал ITF полностью оправдал украинку.
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