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Касаткина — о беспроигрышной серии с Коллинз: финалы – всегда отдельная история

Касаткина — о беспроигрышной серии с Коллинз: финалы – всегда отдельная история
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою беспроигрышную серию в противостояниях с американкой Даниэль Коллинз перед финалом турнира в Сан-Хосе.

«То же самое было с Жабер на турнире в Бирмингеме. Финалы – всегда отдельная история. И неважно, кто выиграл 5-10 матчей до этого. Это работает для всех, кроме, может, Надаля и Гаске», — цитирует Касаткину официальный «твиттер» WTA Insider.

Перед финальным матчем Касаткина выигрывала Жабер дважды, однако в финале проиграла.

Напомним, Надаль 17 раз выиграл у Ришара Гаске и ни разу не проиграл.

Дарья Касаткина — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

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