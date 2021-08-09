Шаповалов: чувствую, что становлюсь большой угрозой для всех. Я мог выиграть Уимблдон

Канадский теннисист Денис Шаповалов в преддверии турнира в Торонто пообщался с журналистами.

«Я очень взволнован, Уимблдон дал мне большой импульс, и я просто чувствую, что за последние пару месяцев уровень моей игры поднялся ещё на пару ступеней. Сейчас я чувствую себя уверенным игроком, чувствую, что могу конкурировать с кем угодно и становлюсь действительно большой угрозой. Это, безусловно, очень позитивные вещи для меня.



Если ты выходишь на матч и не до конца веришь, что можешь победить, то у тебя, очевидно, нет шансов. В этом виде спорта любой может победить любого.

Лично я всегда настраивал себя очень серьёзно против каждого игрока, особенно на Уимблдоне. Я почувствовал, что моя игра действительно на том уровне, чтобы пройти далеко и даже завоевать титул. Это было хорошее чувство. А после турнира все эмоции этих двух недель как бы нахлынули на меня — вот почему я расплакался после матча», — приводит слова Шаповалова ATP Tour.