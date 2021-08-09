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Андрей Рублёв: завоевать золотую медаль для страны — это то, о чём можно только мечтать

Андрей Рублёв: завоевать золотую медаль для страны — это то, о чём можно только мечтать
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что значит для него завоёванная золотая медаль в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпийских играх в Токио.

«Завоевать золотую медаль для страны — это то, о чём можно только мечтать. Когда я был ребёнком, все следили за Олимпийскими играми. А потом, когда ты вырастаешь, ты начинаешь понимать, что это такое, что есть зимние Олимпийские игры, а потом будут летние Олимпийские игры. Тогда ты начинаешь думать: может быть, однажды я буду соревноваться за золотую медаль. Это что-то нереальное», — приводит слова Андрея Рублёва Sportskeeda.

В финале олимпийского турнира в миксте Рублёв и Павлюченкова оказались сильнее соотечественников Аслана Карацева и Елены Весниной.

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