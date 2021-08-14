Джон Иснер высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым на турнире в Торонто
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Американский теннисист Джон Иснер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Ранее, в четвертьфинальном поединке Иснер в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
«Я не особо преуспел в Кубке ATP 2020 года, в тот единственный раз в карьере, когда играл с Медведевым, поэтому мне придётся изменить свою тактику. Но сейчас я определённо играю лучше, чем тогда. Он будет делать то, что хорошо умеет, — стоять у линии, много бегать, тащить подачи. Он очень уверен в себе, не просто же так Даниил стоит вторым в мире. Мне нужно будет сыграть на максимум», — приводит слова Иснера пресс-служба ATP.
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