Видеообзор уверенной победы Медведева над Иснером в полуфинале «Мастерса» в Торонто
Поделиться
Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче россиянин (1) уверенно обыграл представителя США Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 56 минут.
В борьбе за титул турнира в Торонто Медведев сразится с ещё американским теннисистом – Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче неожиданно обыграл третьего сеяного представителя Греции Стефаноса Циципаса. Финальный матч состоится сегодня, 15 августа.
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.
Комментарии
- 15 августа 2021
-
10:29
-
09:35
-
09:23
-
04:55
-
04:42
-
04:06
-
03:30
-
01:03
- 14 августа 2021
-
21:51
-
21:12
-
18:52
-
16:59
-
15:08
-
13:56
-
12:09
-
10:37
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
04:34
- 13 августа 2021
-
23:22
-
23:06
-
21:56
-
21:29
-
21:11
-
14:57
-
14:28
-
14:05
-
13:34
-
12:40
-
12:36
-
12:33
-
10:01
-
10:00
-
09:55
Партнерский контент