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Видеообзор уверенной победы Медведева над Иснером в полуфинале «Мастерса» в Торонто

Видеообзор уверенной победы Медведева над Иснером в полуфинале «Мастерса» в Торонто
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче россиянин (1) уверенно обыграл представителя США Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 56 минут.

В борьбе за титул турнира в Торонто Медведев сразится с ещё американским теннисистом – Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче неожиданно обыграл третьего сеяного представителя Греции Стефаноса Циципаса. Финальный матч состоится сегодня, 15 августа.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.

Медведев снова в финале! Россиянин поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто Медведев снова в финале! Россиянин поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто
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