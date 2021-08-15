Видеообзор уверенной победы Медведева над Иснером в полуфинале «Мастерса» в Торонто

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В полуфинальном матче россиянин (1) уверенно обыграл представителя США Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 56 минут.

В борьбе за титул турнира в Торонто Медведев сразится с ещё американским теннисистом – Райлли Опелкой, который в своём полуфинальном матче неожиданно обыграл третьего сеяного представителя Греции Стефаноса Циципаса. Финальный матч состоится сегодня, 15 августа.

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.