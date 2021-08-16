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Даниил Медведев стал первым за 21 год россиянином, выигравшим «Мастерс» в Канаде

Даниил Медведев стал первым за 21 год россиянином, выигравшим «Мастерс» в Канаде
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал первым российским теннисистом, выигравшим канадский «Мастерс» за 21 год. Предыдущий раз победу одерживал Марат Сафин ещё в 2000 году.

Медведев выиграл уже четвёртый из девяти турниров серии «Мастерс». Ранее он побеждал на соревнованиях этой категории в Цинциннати, Шанхае и Париже. Этого достижения Медведев добился ровно за два года. В 2019 году он впервые вышел в финал «Мастерса» в Монреале, но проиграл.

В финале «Мастерса»-2021 в Торонто Медведев за 1 час 25 минут нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 6:4, 6:3.

Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее в этом году Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе.

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