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Роддик — о моменте Медведева с камерой: когда бы мы ещё увидели кикбоксинг от Даниила?

Роддик — о моменте Медведева с камерой: когда бы мы ещё увидели кикбоксинг от Даниила?
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик сыронизировал по поводу столкновения россиянина Даниила Медведева с камерой в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Напомним, Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублёву со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Роддик обсуждал произошедшее с экс-теннисисткой Линдсей Дэвенпорт, которая высказывалась против нахождения телекамеры на корте во время матча.

«Может быть, тебе стоит просто потренировать его… Выходить на корт и просто бить по мячу, как это делала ты? Если бы они переместили камеру, когда бы мы вообще увидели кикбоксинг от Медведева?» — приводит слова Роддика журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Отметим, что сам Медведев грозился разбить камеру в случае поражения.

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