Тренер Серены Уильямс прокомментировал снятие теннисистки с US Open — 2021

Патрик Муратоглу, личный тренер американки Серены Уильямс, прокомментировал снятие подопечной с Открытого чемпионата США – 2021.

«Естественно, мы разочарованы, но эта ситуация не похожа на глухо закрывшуюся дверь. Мы пытались залечить травму, но знали, что опаздываем. День за днём шансы на участие в US Open падали. Десять дней назад МРТ показала, что травма всё ещё есть. Серена не могла пошевелиться. Когда за 20 дней до крупного турнира, ты не бегаешь хотя бы в течение шести недель, ты играешь только статически, это уже плохое начало. Заключительное обследование мы по плану провели за неделю до старта турнира. Основная задача была – исключить болезненные ощущения у Серены во время движения. Не получилось. Нельзя сказать, что процесс восстановления шёл плохо, просто дольше, чем ожидалось.

После Уимблдона мы разработали стратегию восстановления, которая должна была привести Серену в форму к US Open. Каждую неделю мы должны были наблюдать прогресс. Мы предвидели, что любая проблема может испортить нам планы. В какой-то момент мы сделали небольшой шаг назад. Это стоило нам две недели. Мы платим за них сейчас. Если бы US Open проходил через три недели, участие Серены было бы реально.

Она восстанавливалась дома, во Флориде, с ней был физиотерапевт. Я приехал в США за месяц до начала соревнований. Команда делала всё возможное. Через несколько недель такого режима Серена смогла работать с ракеткой без упора на ноги. На прошлой неделе она даже играла на маленьких площадках, но с болью. Мы были далеки от нормальных кондиций. Боль – это опасность, она не позволит играть так, как она должна. Мы послушались вердикт врачей, который был чётким: участие Серены в турнире сопряжено с большим риском. Мы обсудили это в команде, изначально Серена почувствовала, что сдаётся, ей это не понравилось. Пришлось её урезонить», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.