Элина Свитолина: Монфис любит блины, которые я готовлю по бабушкиному рецепту

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась подробностями супружеской жизни с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Уже более 5-6 лет я живу в Монако. Обожаю море, вблизи которого мы живём, в свободное время там восстанавливаюсь, после турниров это в приоритете. Люблю или в горы податься, или на море, поэтому выбрала Монако – центр Европы, оттуда удобнее добираться на турниры, там нет зимы, а для тенниса это очень важно. Мы всегда гонимся за солнцем. Где оно, там и играем. Мне так комфортно. На данный момент мы с Гаэлем – действующие спортсмены, проводим в разъездах минимум 25 недель в году.
Поскольку оба занимаемся спортом, мы всегда уставшие. Просмотр сериалов – наиболее расслабляющее занятие для нас. Сейчас смотрим «Как избежать наказания за убийство». Мне выпала честь сделать выбор. Там семь сезонов, поэтому смотрим по две серии в день.
Тренировки заканчиваются поздно, приходим домой, я готовлю ужин. Есть разные мнения на этот счёт, но я люблю готовить и считаю это женским делом. Это создаёт уют в доме и разряжает. Гаэль любит спагетти Болоньезе и блины, которые я делаю по бабушкиному рецепту», — приводит слова Свитолиной Jetsetter.ua.
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