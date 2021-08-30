30-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко снялась с Открытого чемпионата США — 2021. Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates Women.
На US Open Остапено была посеяна под 27-м номером, Елена в первом круге должна была сыграть с представительницей Аргентины Надией Подороской. В сетке латвийку заменит лаки-лузер Гретье Миннен из Бельгии.
24-летняя Остапенко — победительница «Ролан Гаррос — 2017» в одиночном разряде, финалистка одного турнира «Большого шлема» в смешанном парном разряде, победительница шести турниров WTA.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
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