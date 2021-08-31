Чесноков: Рублёв играл против ископаемого, а соперник Медведева реально умер

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил первые игры Даниила Медведева и Андрея Рублёва на стартовавшем US Open — 2021 и поделился впечатлениями от матча Энди Маррея против Стефаноса Циципаса.

«Рублёв играл против ископаемого. Как можно сыграть против ископаемого? У него есть бешеная подача, а что ещё? Два удара могут каким-то чудом сзади сыграть. У Рублёва был такой запас… брейкануть подачу Андрея шансов вообще не было. Счёт-то не разгромный, а игры не было. Что касается Дани Медведева, то он уверенно сыграл против Гаске. Соперник реально умер. Гаске просто не готов играть против Медведева чисто физически.

Хороший матч был Маррея против Циципаса. Жаль, что в первом круге Маррей попался на Циципаса. По игре, считаю, он входит в двадцатку мира, но партнёра не выбирают. А Циципас же претендует на титул», — рассказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.