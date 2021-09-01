Зверев: Циципас может хорошо сыграть на US Open, если не отправится в туалет на Луну

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал главных фаворитов Открытого чемпионата США и пошутил по поводу скандальной ситуации с греком Стефаносом Циципасом. Соперник Циципаса по матчу первого круга — британец Энди Маррей — обвинил грека в жульничестве. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» остался недоволен долгими перерывами, которые брал грек по ходу игры.

«Новак Джокович является главным фаворитом. Даниил Медведев находится в отличной форме. Стефанос Циципас может сыграть отлично, если не отправится на Луну в туалет. Я должен был это сказать, простите», — приводит слова Зверева AFP.

В первом круге US Open Александр обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Следующим соперником немца будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.