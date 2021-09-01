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Эшли Барти: матч со Звонарёвой был непростым. Она опытный игрок

Эшли Барти: матч со Звонарёвой был непростым. Она опытный игрок
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала победу в матче первого круга Открытого турнира США с россиянкой Верой Звонарёвой.

«Очевидно, что это был непростой матч с Верой. Она опытный участник. Она знает, как заставить себя войти в игру. Думаю, что в целом моя адаптация к условиям турнира была немного медленнее, чем мне, вероятно, хотелось бы, но мы прошли через это. У меня и команды есть ещё один шанс улучшить это в следующем раунде», — приводит слова Барти Tennis Up To Date.

Барти (1) в двух сетах обыграла Звонарёву со счётом 6:1, 7:6 (9:7). В следующем раунде австралийка сразится с Кларой Таусон из Дании.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.

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