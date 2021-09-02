Американский журналист заявил, что Новак Джокович рискует сняться с US Open — 2021

Бен Ротенберг, известный обозреватель тенниса в издании New York Times, заявил, что снятие представительницы Сербии Ольги Данилович с US Open – 2021 по медицинским показаниям подвергает риску участие первой ракетки мира Новака Джоковича в турнире.
«Снятие Ольги объяснили «медицинскими противопоказаниями». Пока что ничего не ясно, но также объясняли снятие Симона – он контактировал с заражённым коронавирусом. И, конечно, мы сразу заволновались – а как это может отразиться на мужчине, который сейчас идёт за календарным «Шлемом»? Ведь Новак – ментор Данилович, он помогает ей во многом.
Напомню: игроков дисквалифицируют за контакт с заражённым ковидом, если эти игроки не вакцинированы. И только при этом условии. Данилович говорит, что у неё вирус – не ковид. В любом случае ужасная ситуация для Ольги, которая должна была провести свой главный матч. Надеюсь, ничего серьёзного.
А вот Новак сейчас настолько сильнее всех остальных, антиковидные правила – главная угроза для него. Джокович — настоящий профессионал, но он очень уязвим. Если не вакцинирован, конечно. Учитывая его исторический забег в условиях продолжающейся пандемии, опасения о дисквалификации Джоковича вполне понятны и разумны. Я знаю, как Новак близок с Данилович. Понимаете, почему эта не самая громкая новость может привести к эффекту домино, который закончится не очень хорошо?» — написал Ротенберг в своём «твиттере».
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