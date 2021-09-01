Род Лэйвер: знаю, что Джоковича беспокоит плечо, это может помешать ему на US Open — 2021

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер высказался о шансах серба Новака Джоковича собрать в текущем сезоне календарный «Большой шлем». Сам Лэйвер – единственный теннисист в Открытой эре (с 1968 года), кому удалось достичь подобного результата (1969 год).

«То, что он выиграл три «Шлема» в году и находится на финишной прямой, – уже большое достижение. Я знаю, что Джоковича в последнее время беспокоит плечо. Это тот фактор, который может помешать, но у него есть все шансы выиграть US Open и собрать календарный «Большой шлем». Я хотел бы присутствовать при этом, посмотреть, сможет ли он это сделать. Я ждал этого момента очень долго», — приводит слова Лэйвера New York Times.