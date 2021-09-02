Даниил Медведев ответил на вопрос о геях в ATP-туре

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, почему в ATP не было ни одного каминг-аута, в отличие от женского тура.

«С моей точки зрения, если бы кто-то совершил каминг-аут в ATP-туре, то все стали бы более открытыми. Есть ли геи в ATP-туре? Опять же, до тех пор, пока кто-то не совершит каминг-аут, ты точно знать не можешь. По крайней мере, если этот человек — не твой лучший друг.

Здорово, что на US Open поддержали инициативу проведения Дня гордости. ATP тоже делает отличную работу, заявляя, что игроки в случае каминг-аута будут чувствовать себя в безопасности. Это всё, что я могу сказать. Думаю, все игроки будут рады за того парня, который сделает такое признание», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.