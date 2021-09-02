Даниил Медведев ответил на вопрос о геях в ATP-туре

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, почему в ATP не было ни одного каминг-аута, в отличие от женского тура.
«С моей точки зрения, если бы кто-то совершил каминг-аут в ATP-туре, то все стали бы более открытыми. Есть ли геи в ATP-туре? Опять же, до тех пор, пока кто-то не совершит каминг-аут, ты точно знать не можешь. По крайней мере, если этот человек — не твой лучший друг.
Здорово, что на US Open поддержали инициативу проведения Дня гордости. ATP тоже делает отличную работу, заявляя, что игроки в случае каминг-аута будут чувствовать себя в безопасности. Это всё, что я могу сказать. Думаю, все игроки будут рады за того парня, который сделает такое признание», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.
- 2 сентября 2021
-
11:05
-
11:03
-
10:51
-
10:50
-
10:30
-
10:12
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:27
-
08:18
-
08:11
-
07:01
-
03:42
-
03:29
-
00:51
-
00:34
- 1 сентября 2021
-
23:44
-
23:37
-
22:41
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:43
-
18:06
-
18:03
-
16:57
-
16:00
-
15:43
-
13:39
-
11:57
-
10:38
-
10:37
-
10:03